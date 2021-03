Saint-Bruno-de-Montarville: magnifique plain pied entièrement rénové dans un style contemporain

Cette magnifique propriété de Saint-Bruno-de-Montarville est tout simplement sublime.

Construite en 1961, la maison a toutefois subi de nombreuses améliorations au cours des dernières années.

On y retrouve donc un bel espace de vie à aire ouverte où trône un impressionnant foyer de cuivre.

Pour sa part, la cuisine offre un immense îlot en quartz et un bel espace de travail. L’ajout de robinetterie et de poignées dorées offre un petit plus au style contemporain de la cuisine.

La propriété possède un total de cinq chambres à coucher, dont deux sont au sous-sol.

La chambre à coucher principale possède une grande garde-robe double.

On y retrouve également deux salles de bain complètes, dont une avec plancher chauffant.

Au sous-sol se trouvent une grande salle familiale, deux chambres à coucher que vous pouvez facilement transformer en salles de sport, une salle de bain complète avec laveuse et sécheuse, une pièce de rangement et même un atelier.

Le plain-pied se trouve dans un quartier résidentiel homogène et près d’une foule de services.

La jolie propriété est à vendre pour 699 000$ par Roxanne Jodoin de Royal Lepage.