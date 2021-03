Une bulle de la LHJMQ à Gatineau

Cette saison, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a tenu des bulles dans plusieurs villes de son circuit. Tout au long de la relâche scolaire, les Olympiques de Gatineau ont accueilli leurs rivaux au cinquième environnement protégé de la LHJMQ. Samedi, nous allons découvrir certains aspects des coulisses de la bulle.

Photo David Roy

Les joueurs subissent un test de la COVID-19 chaque trois jours. Pier-Olivier Roy, sur la photo, est très heureux du retour au match des recruteurs de la LNH en vue du prochain repêchage amateur.

Photo David Roy

Les joueurs demeurent au Best Western Plus Gatineau-Ottawa ainsi qu’au Sheraton Four Points Gatineau-Ottawa. Au programme des activités, il y a une période d’étude. Ici, on peut voir le premier choix du repêchage 2020 de la LHJMQ, Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau.

Photo David Roy

Deux parties par jour, pour un total de 12 parties (six par équipe), étaient étalées sur une période de neuf jours. Louis Robitaille, le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, est entouré de ses adjoints, Raphaël-Pier Richer et Darren Rumble.

Photo David Roy

Parmi les gens du personnel de soutien des Olympiques, on voit sur la photo Noémie Chartier-Lefrançois (thérapeute du sport), Serge Haché (gérant équipements) et Alexis Ducharme (assistant au gérant équipements).

Photo David Roy

Durant la période d’échauffement, près du vestiaire des joueurs, le joueur de centre des Olympiques Métis Roelens, natif de la Belgique, effectuait des exercices pour améliorer ses tirs.

Photo David Roy

Le secteur des communications de la LHJMQ profite de l’occasion pour réaliser des entrevues avec les joueurs, dont le quatrième choix au total du dernier repêchage, Samuel Savoie, des Olympiques.

Photo David Roy

Avant et après chaque séance d’entraînement et chaque match, sans oublier entre les périodes et dans les vestiaires, les préposés du Complexe Branchaud-Brière désinfectent les emplacements.