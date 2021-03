Une carte de Tom Brady s'est vendu 1,32 M$ US, un record

Une carte de Tom Brady recrue vient de battre le record de la carte de football la plus dispendieuse au monde.

• À lire aussi: «Qu’as-tu de plus à prouver?» - l’épouse de Tom Brady

Jeudi, la maison d’encans virtuelle PWCC Marketplace a annoncé qu’une carte autographiée du détenteur de sept bagues du Super Bowl avait été vendue pour 1,32 million $US.

https://www.instagram.com/p/CMA_4zJHZCy/

Il existe 100 objets de la sorte dans le monde. Celle qui vient de battre le record appartient maintenant à James Park, un collectionneur de cartes reconnu et un grand partisan du quart-arrière de 43 ans.

«J’ai habité Boston pendant 10 ans et je suis l’un des plus grands admirateurs de Brady, a expliqué l’homme, sous une publication Instagram de la maison d’encans. Sa dernière victoire au Super Bowl était un accomplissement incroyable. J’adore aussi collectionner les cartes, et ce, depuis que je suis enfant. Étant donné le statut incontesté de Brady à titre de GOAT dans le football, cette carte est un élément important de l’histoire du sport et de n’importe quelle collection. Je suis incroyablement excité de posséder l’une des 100 meilleures cartes de Brady recrue.»

Le précédent record était relatif à une carte du quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes recrue, qui avait été vendu 861 000 $US en février dernier.

Il s’agit donc de la deuxième fois en peu de temps que Brady a le meilleur sur Mahomes. Le 7 février dernier, les Buccaneers de Tampa Bay du vétéran ont vaincu la formation du jeune pivot 31 à 9 dans le cadre du Super Bowl LV.