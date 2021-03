Une semaine thématique toute féminine à TVA Sports

Le monde du sport féminin sera en vedette tout au long de la semaine prochaine à TVA Sports, puisque dès lundi, la Journée internationale des femmes y sera célébrée.

Ainsi, tous les jours de la semaine, les différentes émissions de la chaîne donneront la parole à des personnalités féminines qui brillent ou qui se sont démarquées sur la scène sportive, incluant dans le milieu du hockey.

Notamment, à l’émission «JiC», Jean-Charles Lajoie s’entretiendra avec l’actuelle championne IBF des poids super-mi-moyens Marie-Ève Dicaire, les plongeuses et médaillées olympiques Jennifer Abel et Annie Pelletier, l’ancienne politicienne Liza Frulla et l’ancienne animatrice sportive Danielle Rainville. À «Dave Morissette en direct», le chroniqueur invité et grand promoteur du hockey féminin Kevin Raphael présentera des reportages avec Danièle Sauvageau, Mélodie Daoust, Anne-Sophie Bettez, Geneviève Lacasse et Marie-Philip Poulin.

«La semaine prochaine, TVA Sports rendra hommage à plusieurs femmes s’illustrant dans le monde du sport ou qui ont fait vibrer le Québec et le Canada par leurs performances. TVA Sports est d’ailleurs fière de pouvoir compter sur des femmes dans des positions-clés au sein de la chaîne, incluant Elizabeth Rancourt et Frédérique Guay à titre d’animatrices, les collaboratrices Mélodie Daoust au hockey et Justine St-Martin qui se joint à l’équipe football, ainsi que plusieurs autres femmes se démarquant au sein de notre équipe derrière la caméra, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leurs contributions exceptionnelles à la chaîne sportive.»

Plusieurs personnalités du hockey, sur toutes les plateformes

Lors des rencontres de la Ligue nationale présentées à TVA Sports, la vice-présidente exécutive de la ligue, Kim Davis, la médaillée olympique en hockey féminin Danielle Goyette, la gardienne de but Ève Gascon et la vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal, France Margaret Bélanger, seront parmi les invitées lors des avant-matchs et des entractes. D’ailleurs, Elizabeth Rancourt, de TVA Sports, sera aux commandes de la soirée hockey du jeudi 11 mars.

Aussi, toutes les plateformes de TVA Sports seront mises à contribution. Au niveau numérique, le balado «La Dose» lancera la semaine lundi avec une rencontre avec la joueuse de hockey Élizabeth Giguère qui évolue dans la NCAA.

Au tvasports.ca, plusieurs reportages sont prévus tout au long de la semaine, incluant des entrevues avec l’arbitre Élizabeth Mantha, sœur du joueur Anthony Mantha des Red Wings de Detroit, Guylaine Demers, codirectrice du Centre national de recherche sur l'équité entre les genres dans le sport, ainsi qu’avec Evelyne Viens, joueuse de soccer professionnelle de L’Ancienne-Lorette qui évolue pour le Paris FC et qui vient de faire ses premiers pas sur la scène internationale senior lors de la Coupe SheBelieves. Un dossier se penchant sur la création d’une ligue professionnelle de hockey féminin et le financement de celle-ci sera également publié.

Palmarès dans «Le Journal de Montréal et de Québec»

Lundi, Journée internationale des femmes, «Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec» publieront un palmarès des 10 femmes les plus influentes du monde du hockey québécois, ainsi qu’un top 10 des meilleures joueuses de l’histoire du hockey dans la province, des dossiers signés par le journaliste François-David Rouleau.