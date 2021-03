LANDRY, Louise (née Cormier)



Suite à un long et courageux combat contre la maladie du parkinson, est décédée paisiblement, entourée de l'amour de ses fils, le 25 février 2021, Mme Louise Landry (née Cormier), à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse de feu Julien Landry.Elle laisse dans le deuil ses trois fils Michel, Martin et Daniel ainsi que leur épouse, ses petits-enfants Stéphane, Alexia, Séléna, Alissa et Jackson. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Ginette et Huguette, leur époux ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Dû à la situation de la COVID-19 et des restrictions gouvernementales, la famille recevra les condoléances à la:le lundi 5 avril 2021 à partir de 13h, suivi de la mise en niche aux jardins commémoratifs Rideau à 14h, où elle reposera auprès de son époux.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Canadienne du Parkinson peuvent être fait en sa mémoire.