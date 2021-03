BEAUREGARD (née Trépanier) Pauline



À Saint-Jérôme, le 26 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Pauline Trépanier, épouse de feu M. Edgar Beauregard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Yvan Beauregard, Louise Beauregard (Jean-Claude Croisetière) et Suzie Beauregard (Marcel Raymond), ses petits-enfants Hugo, Francis, Sandrine et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.