BRAZEAU MARLEAU, Adrienne



À Rigaud, le 2 mars 2021, à l'âge de 99 ans 11 mois, est décédée Mme Adrienne Brazeau, épouse de feu M. Raymond Marleau, autrefois de St-Télesphore.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Gisèle), Robert (Monique), Jacques (Denise) et Jean-Yves (Rita), ses petits-enfants Martine, Gilbert, Mylène, Pierre- Olivier, Marie-Pierre, Alexie, Marie-Ève, Francis, Jérémie et Jonathan, ses 10 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jacqueline Marleau- Brazeau ainsi que parents et amis.Dû à la COVID les funérailles auront lieu en privé. Inhumation ultérieure au Cimetière St-Télesphore.Des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec/ Montérégie, 1194, chemin de Chambly, bureau 200, Longueuil, Québec, J4J 3W6 seraient appréciés.Sous la direction funéraire de:317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC.(450) 373-3636 / www.jalarin.com