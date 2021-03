BOURBONNAIS, Maurice



À Montréal, le 9 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé Maurice Bourbonnais, époux de Louise Guérin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Anne (Tom) et Charles.Originaire de Coteau-Landing, issu d'une famille de onze enfants, il laisse également sa soeur Cécile, ainsi que d'autres parents et amis.Officier de marine marchande, il fut pilote de la Voie Maritime du Saint-Laurent de 1972 à 1993, métier qu'il exerça avec passion.Une cérémonie d'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société Alzheimer du Canada seraient appréciés.