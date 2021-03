RAPONE (Paolino), Dora



La famille de Mme Dora Rapone Paolino a le regret d'annoncer son décès survenu subitement le mardi 23 février 2021, à l'âge de 85 ans, épouse de feu Sante Paolino.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gerry (Nadia) et Nancy (Orazio), ses petits-enfants, Jessica, Jonathan, Sofia et Nicolas ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la santé publique, les funérailles seront célébrées en privé.À partir du 14 mars 2021, vous pouvez faire une visite et voir la niche de Mme Dora Rapone Paolino dans le Columbarium Jean Paul II à l'intérieur du Complexe Magnus Poirier situé au 10300, boul. Pie-IX à Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada au (www.coeuretavc.ca) ajoutez le courriel de M. Gerry et/ou Nancy Paolino en c.c. afin de leur faire savoir de votre don.Gerry: g.paolino@videotron.ca