GOUGOUX, Michel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Michel Gougoux, survenu le 22 février dernier. Michel, fils de feu Dr Jacques Gougoux et de feu Madeleine Bordeleau était né le 25 décembre 1956.Beau garçon, joyeux, espiègle à ses heures, Michel a vécu avec courage malgré de grandes difficultés et a vaillamment combattu deux cancers. Son coeur épuisé s'est finalement arrêté.Michel aimait la vie, sa famille et ses amis pour qui il était toujours attentionné. Grand amateur de musique, gentil et réservé, il était aimé de tous ceux qu'il côtoyait.Il laisse dans le deuil sa soeur Marie (David et Jean-Gabriel Carle), son frère Yves (Nicolas, Stéphanie et Elisa), sa belle-soeur Agnes Jarnuszkiewicz, sa soeur Catherine (Madeleine et Evelyne Galarneau-Gougoux) et ses nombreux amis.La famille remercie chaleureusement Dr André Cartier, pneumologue à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et grand ami de la famille, qui a soigné Michel comme un membre de sa famille et Dr Kevin Jao, oncologue au même hôpital, pour ses soins attentionnés et son empathie.La famille et ses proches rendront hommage à Michel au printemps prochain lors d'une cérémonie au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vous pouvez faire parvenir vos messages de sympathie à l'adresse courriel suivante:Des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur, service de pneumologie, seraient appréciés, au nom de Michel Gougoux.