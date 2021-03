GRAY, Betty

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Betty Gray, à l'âge de 90 ans, infirmière en chef à l'urgence de St-Luc et bénévoles aux PATME.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gilberte Kourousis, ses nièces Kim, Nathalie (son mari Benoit et leurs enfants Gabriel et Raphaelle) ainsi que Hélène et ses enfants, son neveu John (et ses enfants Brandon, Carly, Mathew) et ses autres neveux Theo et Fletcher, ses meilleures amies Hugette et ses enfants et Aline.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA.