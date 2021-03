TARANTINO, Erminia

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'Erminia Pasqualina Tarantino le 1er mars 2021.Erminia est née à Montréal, Québec, le 2 avril 1961. Erminia était l'épouse bien-aimée pendant 37 merveilleuses années de Ronald William Evanochko. Erminia était la fille aînée de Giovanni Tarantino (décédé) et Iole Di Lullo.Erminia laisse dans le deuil son frère Pietro et Nadine; sa soeur Giovanna et Michel; et sa soeur Rita et Christian. Erminia était également une tante très fière de ses nombreux neveux et nièces : Matthew (Olivia), Christopher (Melissa), Jordan (Miranda), Dylan (Valentina), Anabel, Juliet et Vanessa.Erminia a eu une carrière incroyable et enrichissante. Erminia a travaillé pour la RBC pendant plus de 25 glorieuses années. Elle a assumé de nombreux rôles à la banque au fil des ans. Cependant, elle n'était jamais du genre à rester immobile et était toujours à la recherche de nouveaux défis. Ayant travaillé dans de nombreuses succursales à travers l'île de Montréal. Elle était si fière d'avoir également travaillé dans le département d'inspection d'Audit. Cela lui a permis de parcourir le monde sur diverses missions. Ces missions ont également conduit Erminia à développer sa passion de voyager à travers le monde.Après avoir quitté la RBC, Erminia a pris un congé sabbatique de 2 ans. Au cours de ces 2 années, elle a commencé à faire du bénévolat pour de nombreuses causes qui lui tenaient à coeur. Erminia a toujours dit oui lorsqu'on lui a demandé de donner un coup de main. Erminia était aussi quelqu'un sur qui les amis et la famille pouvaient compter lorsqu'ils avaient besoin d'une oreille sympathique pour les écouter.Erminia se lasse d'attendre la retraite de son cher Ronald. Erminia est donc revenue sur le marché du travail avec Telus Corporation. Erminia a travaillé encore plus de 10 années glorieuses avec Telus au bureau de St-Laurent dans divers rôles. Pendant son temps avec Telus, Erminia a de nouveau développé de nombreuses relations avec des personnes vraiment incroyables. Erminia est restée en contact jusqu'à la toute fin avec Jason, Nadine, Latoya, Ryma, Joseph et Sandra.Erminia a pris sa retraite une deuxième et dernière fois en 2017. Dans ses temps libres, Erminia aimait passer du temps à jardiner et à travailler dans la serre. Elle aimait aussi la randonnée, le camping, l'exercice, la lecture, le coloriage et aussi la peinture. Erminia adorait faire ses mots croisés avec une tasse de café le matin. Ce qu'elle aimait aussi, c'était les choses simples de la vie. Une simple tasse de café dans la petite Italie en famille et entre amis. Erminia aimait aussi voyager. Elle était toujours prête à essayer de nouvelles choses lors de ses voyages dans le monde, notamment en parcourant les profondeurs du Grand Canyon à 2 reprises. Erminia adorait aussi faire des croisières, 49 au total qui lui permettaient de profiter des nombreuses cultures du monde.L'endroit le plus spécial d'Erminia au cours des 30 mois de son diagnostic a été d'être membre du West Island Cancer Wellness Centre. Le centre était son refuge qui lui permettait de faire face à sa maladie dans un environnement bienveillant et compatissant. Erminia serait toujours ravie d'y rencontrer sa belle-soeur Nadine tous les vendredis pour un cours de méditation de pleine conscience. Erminia a également apprécié l'art-thérapie, appris à jouer au Mahjong et a également apprécié le cours de guérison par le son. Erminia, Nadine, Giovanna et Rita ont également créé le club Sunday Bi-Weekly Uptown Girls. Cela a permis aux 4 filles de passer du temps de qualité très important ensemble.La famille tient également à remercier tout le personnel de soutien du Centre du cancer des Cèdres du CUSM. Un merci spécial au Dr Asselah, au Dr Zogopoulos et à l'infirmière pivot Daphnee lors des 41 cycles de chimiothérapie d'Erminia. La résidence de soins palliatifs Teresa Dellar à Kirkland. Erminia n'aurait pas pu être mieux prise en charge pendant ses derniers jours dans un environnement chaleureux, attentionné, compatissant et empathique.En raison des limitations actuellement en place. Une cérémonie pour 25 personnes aura lieu à une date à déterminer. Une fois que les limites sur les rassemblements sont supprimées. Une célébration de la vie aura lieu pour honorer la mémoire d'Erminia.Au lieu de fleurs, la famille a demandé que les dons soient faits à parts égales :Centre de bien-être contre le cancer de l'Ouest-de-l'Île. La résidence de soins palliatifs Teresa Dellar.