FILION, Francine



En présence de ses trois fils, le 27 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Francine Filion, épouse de feu Réal Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Luc (Maria), Marc (Véronique), André (Patrick), ses petits-enfants, Éric (Vanessa), Martin, Janine et Simone.Nous avons eu la chance d'avoir dans nos vies une mère et grand-mère aimante, tendre et à l'écoute. Elle nous a chéris de façon inconditionnelle.En ces temps peu propices aux rencontres, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure pour honorer la vie de cette femme d'une bonté exceptionnelle qui aimait tant la vie.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital St-Eustache qui ont supporté Francine et sa famille jusqu'à la fin.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation québécoise du cancer.Mme Filion fut confiée au :