LEFEBVRE, Yves Maurice



Le 1er mars 2021, dans sa 94e année, est décédé paisiblement Yves Maurice Lefebvre, prédécédé par son épouse aimante, Ida (Dupuis).Père aimant de Pierre (Sharon), grand-père dévoué et fier de Tyler, Alicia et Dana.Prédécédé par sa mère, Isabelle DuSablon et son père, Yves D Lefebvre et son frère et ses soeurs, Louis, Michelle et Denise.Sa belle-soeur, Lynda Dupuis, et ses nombreux neveux et nièces ont survécu et gardent un souvenir impérissable de lui.Un sincère remerciement au personnel de la maison de retraite Caressant au Bourget pour leur gentillesse et leur amour.Au lieu de fleurs, les dons à la Fondation des maladies du coeur ou à la Banque alimentaire d'Ottawa sont les bienvenus.Une célébration de la vie aura lieu avec la famille et les amis dans le futur.