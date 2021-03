BOURGAULT, Roger



À Laval, le 1 mars 2021, à l'âge de 83 ans est décédé M. Roger Bourgault époux de Mme Denise Madore.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel), Parise(Jean-Claude), André (Annick) et Isabelle (Sébastien), ses petits- enfants Véronique, Vanessa et Alexandre, son arrière-petite-fille Chloé, ses soeurs Florence et Irène, son frère Georges, beaux-frères, belles-soeur, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie commémorative sera célébrée a une date ultérieure.