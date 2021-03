LIRETTE, Jean-Louis



À Saint-Amable, le 25 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Jean-Louis Lirette, époux de Lise Collerette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francis (Chantal) et Annie (David), ses petits-enfants Marie-Ève, Audrey et Clara, ses soeurs Gisèle et Francine, ses frères Pierre-Paul et Noël, son neveu et ses nièces Sylvain, Chantal, Julie, Isabelle et Nathalie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie, les services funéraires auront lieu en privé.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien.