BERNIER, Murielle



À son domicile, le 1er mars 2021, à l'âge 63 ans est décédée Mme Murielle Bernier.Elle laisse dans le deuil son fils Michael, ses petits-enfants: Christopher et Brandon, ses frères et soeurs: Jeaninne (Arthur), Robert, Béatrice (Rolland), André, feu Richard, Ghislaine (Ghislain), Micheline (Luc) et Johanne (Réal), neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les rituels funéraires auront lieux dans l'intimité.Des dons à la Société québécoise du cancer seraient appréciés.