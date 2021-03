COUSINEAU, Louise

(née Cloutier)



À Terrebonne, le 2 mars 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Louise Cousineau (née Cloutier), épouse de feu M. Denis Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Suzanne, Gisèle (Jean-Marc) et Denis (Élysabeth), ses petits-enfants Jean-Philippe, Raphaël, Philippe, et Véronique, ses cinq arrière-petits-enfants, ses soeurs Aline (Roland), Carmen et Denise, sa belle-famille, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité le mercredi 10 mars 2021 en l'église St-François-de-Sales, 7070 Boulevard des Mille-Îles, Laval, QC H7A 4B3. Les funérailles auront lieu ce même jour et elles seront suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.514-871-2020www.salonsfunerairesguay.com