GAREAU, Yvette

De Pointe Saint-Charles, le 24 février 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Yvette Gareau, épouse de feu Denis Larivière (1987).Elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Vincent Bonnet) habitant en Suisse, son petit-fils Jack Larivière. Elle laisse également ses beaux-fils, belle-fille, petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants, Léo (Susie et Annie, mère Thérèse), Guy et Jocelyne (Luc, Louis, Martin et Christine), Gil (David, mère Monique) et Marc (Olyvier et Jérémy, mère Sylvie). Elle laisse aussi de nombreux neveux et nièces, dont Daniel Gareau et Diane Duval qui ont pris soin d'elle depuis de nombreuses années. Merci au CHSLD des Seigneurs, particulièrement le personnel du 6e étage, pour leurs bons soins et soutien.En raison des mesures sanitaires actuelles, les funérailles auront lieu ultérieurement.Des dons à la Société Alhzeimer de Montréal seraient appréciés.