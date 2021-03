BERNATCHEZ, Serge



À Montréal, le 1er mars 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Serge Bernatchez.Il laisse dans le deuil ses enfants, Eli-San, Jeremie, Émile et William, ses petits-enfants, Mikael, Étienne, Léonard, Arthur et Eléna, la mère de ses enfants Bernadette Jobin, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles seront célébrées en toute intimité.