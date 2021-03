BERTRAND, Marguerite



À Saint-Jérôme, le 27 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Marguerite Bertrand, épouse de M. André Therrien. Elle était native de Mont-Rolland.Elle est désormais auprès de ses parents M André Bertrand et Mme Annette Lavoie, ainsi que son frère Laurent (Thérèse).Outre son époux elle laisse dans le deuil ses soeurs Laure et Clémence (Gilles), ses beaux-frères, Louis (Manon), Denis (Kathleen), sa belle-soeur Mirelle (André), ses neveux et nièces, ses filleuls, ainsi que d'autres parents et amis.Selon le contexte actuel, la famille va se recueillir en toute intimité au salon suivi d'une célébration à la Cathédrale.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-vie ou à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier les membres du personnel de la Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord pour les bons soins prodigués à Mme Bertrand.