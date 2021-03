DUCHESNE, Cécile



À Montréal, le 26 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Cécile Duchesne.Elle laisse dans le deuil feu Henri Deslongchamps son conjoint, ses frères Jean (Claudette) et Michel (Thérèse), ses sœurs et frères défunts: Raymond, Therese, Andrée, Françoise et Pierre, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.Les funérailles auront lieu à Longueuil le 7 juin 2021 à 14h à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue coin Chemin Chambly et Saint-Charles (entrée rue Saint-Charles). S'il y avait des changements à la date des funérailles, ils seront inscrits sur le site du salon:PROPRIÉTARE, ROBERT CENAC