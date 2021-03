DUPRÉ, Jean-Yves



Jean-Yves nous a quittés le 1er mars, entouré des siens.Il laisse dans le deuil Mary-Jane, sa compagne des soixante dernières années ainsi que ses enfants Luc (Marie-France), Martin, Jennifer (Stéphan) et ses petites-filles adorées Simone et Florence.Grand passionné d'aviation, il a mené une brillante carrière tant au Québec qu'à l'étranger. De directeur des services de la circulation aérienne de l'Aéroport de Québec, spécialiste RAMP à Montréal puis consultant pour l'OACI en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite, Jean-Yves s'est fait beaucoup d'amis et était très respecté dans le domaine de l'aviation civile.Il a été du combat mené par les gens de l'air du Québec pour faire appliquer la Loi sur les langues officielles dans l'espace aérien québécois.Une cérémonie pour souligner son départ et se souvenir de lui aura lieu ultérieurement, lorsque nous pourrons enfin nous rassembler.Au lieu de fleurs, un don pour la recherche sur la dégénérescence corticobasale serait apprécié :/syndromes-parkinsoniens-atypiques/Les services funéraires ont été confiés à la :