CHARBONNEAU PROVENÇAL

Simonne



De St-Rémi, à l'âge de, est décédée Simonne Provençal (née Charbonneau). Elle est partie rejoindre son mari Pierre.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Yves (Danielle), Nicole (Michel), Monique (Yves), ses petits-enfants : André (Annick), Annie (feu Dominic), Sébastien (Isabelle), Martin (Anne), Mélanie (Éric) et Pierre-Luc (Cindy), ses arrière-petits-enfants : Benjamin, Justin, Nathan, Kevin, Émily, Ariane, Léa, Camille, ainsi que Juliette, Zachary et Alysée pour qui elle était devenue aussi une grand-mamie. Elle laisse aussi Jean-François et Julien et de nombreux neveux et nièces. Un remerciement spécial à tout le personnel de la Résidence Villa Jeunesse d'Autrefois pour leurs attentions et bons soins. Merci aussi au propriétaire Yvon pour son empathie et son sens de l'humanité en ces temps particuliers.Vu les circonstances, les funérailles se tiendront dans l'intimité de la famille.