GASCON Claude



À Saint-Jérôme, le 3 mars 2021 est décédé à l'âge de 86 ans, M. Claude Gascon, époux de feu Mme Thérèse Tremblay.M. Gascon laisse dans le deuil ses enfants Marc (Ginette Pilon), Joanne (Sylvain Gagné), sa belle-fille Sarah (Giovanni Malagnino), ses petits-enfants Simon (Kim) et Philippe (Louise-Hélène), ses 5 arrière-petits-enfants, son frère Robert (Micheline), sa soeur Denise (Gilles), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que ses autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les rituels funéraires se dérouleront à une date ultérieure qui vous sera communiquée au moment opportun via le site internet de la Maison Funéraire Trudel.La direction des funérailles a été confiée à la :