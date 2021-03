Lemieux, Lorraine



À Montréal, le 15 février 2021, est décédée Mme Lorraine Lemieux, à l'âge de 88 ans, veuve de William (Bill) Kozlowsky (1923-2015).Elle laisse dans le deuil son fils unique bien-aimé Richard Kozlowsky, ses nièces et neveux en Alberta; famille André Verreault (Charlotte 1947-2020), Christine Hesselbarth, plusieurs cousines à Berlin, NH, notamment Louise Boutin, Doris Shotts et ses cousin(e)s dans la région de Québec-Capitale; familles Lemieux et Couture. Elle quitte aussi de nombreuses amies: Josée, Madeleine, Micheline, Nancy, Pierrette et particulièrement Mme Sylvie Hébert, grande amie de la famille.Sa vie entière est vécue dans l'arrondissement Sud-Ouest, d'abord à St-Henri et par la suite à Ville-Emard, où elle demeure plus de 50 ans. Dès les années 60, elle fait carrière à l'école des infirmières, alors située à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Elle y occupe le poste de gardienne de sécurité pour la compagnie Pinkerton. Par la suite, elle oeuvre au Collège Bois-de-Boulogne de 1974 à 1984 en qualité d'agent de relations ainsi que préposée à l'audio-visuel au département des services aux étudiants (SAE).Son fils, Richard, remercie chalheureusement l'Ancien pensionnat Côte-St-Paul, d'où elle nous a paisiblement quittés pour son dernier voyage, grâce aux soins attentifs de l'infirmière Régine Srégnani et d'une équipe de préposées aux soins dévouée. Remerciements également à Caroline, Geneviève, Martin (PHT) et Monique pour l'accompagnement spirituel. Leur professionalisme nous a rassurés et réconfortés. Sincères remerciements également à Mmes Pascaline Colson et Sylvie Juilland pour leur travail et gentillesse indéfectible. Finalement, mais non le moindrement, un grand merci à Mme Sophie Leymarie, travailleuse sociale du CLSC de Verdun et aux vaillants bénévoles du Services bénévoles aux aînés: Geneviève, Karine, Mae et aux voituriers-accompagnateurs Mme Sylvie et M. Jean-Guy.Au moment présent, la famille reçoit les témoignages de condoléances par courier postal à: Richard Kozlowsky, CP 96535, Succursale Monk, Montréal, QC, H4E 4P3.La cérémonie de prières au columbarium étant réservée aux proches, conformément aux dernières volontés exprimées, une messe en mémoire de Lorraine sera célébrée ultérieurement, après la pandémie de Covid-19.Au lieu de fleurs, un don à la Mission Bon Accueil, oeuvre de charité appréciée de la défunte, serait aimablement reçu par courriel au www.missionbonaccueil.com ou par la poste au 606, rue de Courcelle, Montréal, QC, H4C 3L5.514-769-3867 / www.dignitequebec.com