SIMARD, Soeur Rita

Soeur Marie-Donat-du-Précieux-Sang, s.s.a



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 2 mars 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée soeur Rita Simard, s.s.a. Originaire d'Alfred, Ontario, elle était la fille de feu Donat Simard et de feu Albertine Daoust.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Laurette (Jacques Prud'homme), Auréa, Soeur de la Charité d'Ottawa, Rollande (Gaétan Comtois), Marie-Rose (Jean-Guy Séguin) et Noëlla (feu Jacques Touchette), sa belle-soeur Aline LaVictoire (feu Rémi) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors de la messe communautaire.Prière de ne pas envoyer de fleurs.