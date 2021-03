LALIME, Réjean



À Montréal, le 28 février 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Réjean Lalime époux de Mme Ann Connolly.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Benoit) et Maxime (Marie-Pier), ses 6 petits- enfants, ses frères et sa soeur Denise, Pierre et Yves ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la pandémie actuelle, la famille se réunira en toute intimité. Une cérémonie en direct sur le web (www.memoria.ca) aura lieu le samedi 13 mars 2021 à 16h30.