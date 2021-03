BEAUCHAMP, Michel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Beauchamp, survenu le 23 février 2021, à l'âge de 72 ans. Il était l'époux de madame Shirley Adams.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Ghislaine, Mario (Louise), Cécile et Monique (Jean), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuel-les, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.Les services funéraires ont été confiés à la :