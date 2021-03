Autriche: des milliers de citoyens manifestent contre les restrictions à Vienne

Plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau défilé dans le centre de Vienne samedi pour protester contre les restrictions destinées à endiguer l'épidémie de la COVID-19.

La police a annoncé avoir procédé à quelques arrestations, dont certaines en fin de manifestation alors que certains participants refusaient de se disperser.

Des heurts isolés ont été signalés entre des manifestants et des contre-manifestants de gauche.

La plupart des participants ne portaient pas de masque et n'observaient pas de distance physique en traversant le centre-ville en direction du parc du Prater où le parti d'extrême droite FPÖ les avait appelés à se rassembler.

Le dernier confinement en Autriche avait été allégé en février avec l'ouverture des écoles, des magasins et des musées. Mais les protestataires s'insurgent contre les mesures toujours en vigueur comme la fermeture des restaurants et des cafés et les tests obligatoires pour les élèves physiquement présents dans leurs écoles.

«Lorsque les mesures qui sont prises ont pour conséquence de mettre près d'un million de personnes au chômage ou en congé, cela détruit les gens sur le plan économique, ce qui aura évidemment des conséquences à long terme pour les familles et pour les enfants qui y vivent», a dénoncé un manifestant, Christopher Pollack.

L'ancien ministre FPÖ de l'Intérieur Herbert Kickl a, dans une intervention devant la foule, accusé le gouvernement de mener une politique «folle et bizarre».

Les manifestants ont scandé des slogans et brandi des pancartes exigeant la démission du chancelier de centre droit Sebastian Kurz, ou encore hostile aux médias, qualifiés de «presse mensongère».

Des membres de l'extrême droite, dont des néonazis, qui avaient participé aux précédentes manifestations contre les masques et les restrictions, étaient encore une fois présents, selon des médias autrichiens.

Les manifestations contre les restrictions et leur impact économique se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Le gouvernement n'a pas exclu un nouvel assouplissement des mesures à condition que le nombre des infections baisse.

Mais les nouvelles contaminations rapportées chaque jour ont augmenté au cours des dernières semaines. Plus de 2 500 nouveaux cas ont été enregistrés samedi.

Selon le ministre de la Santé Rudolf Anschober, le variant Britannique particulièrement contagieux est à présent dominant en Autriche.