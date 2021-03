«Burrows a surpris tout le monde»

À en juger par les propos des défenseurs Jeff Petry et Brett Kulak, samedi avant-midi, les joueurs du Canadien de Montréal apprécient leur nouvel entraîneur-chef Dominique Ducharme ainsi que l’adjoint Alex Burrows.

Questionnés par les médias avant le match de la soirée contre les Jets de Winnipeg, les deux hommes ont assuré que le message de leurs patrons passe bien jusqu’à présent. La confiance, la compréhension et la communication sont au rendez-vous selon eux.

«Je ne suis pas surpris de ses changements. Il a étudié notre jeu et sait de quoi il parle, a commenté Kulak. Il a modifié beaucoup le message précédent, tout en travaillant fort avec les gars. C’est quelqu’un aimant la créativité et il veut qu’on fasse des jeux. Il a amené de nouvelles choses rapidement depuis peu de temps.»

C’est le même son de cloche en ce qui concerne Burrows, un ancien hockeyeur de la Ligue nationale qui a participé à 998 matchs en carrière (saison et séries combinées).

«À notre premier entretien, il a surpris tout le monde par son énergie. [..] Il a donné un nouveau style à notre avantage numérique, l’enthousiasme qu’il amène est contagieux. Et il se concentre pour nous aider à transporter dans les matchs ce qu’on a fait dans les entraînements, a souligné Petry. Il a tout couvert, que ce soit les mises au jeu en zone offensive ou la récupération de rondelles. On doit maintenant se présenter et exécuter.»

«C’est un bon gars à avoir avec nous. Il partage beaucoup ses connaissances avec les attaquants, autant plus vieux que les jeunes», a renchéri Kulak.

Ce vent de renouveau se manifestera-t-il sur la glace? Ducharme espère évidemment que oui, surtout dans une facette du jeu bien précise.

«Dès le premier jour, j’ai parlé de la mentalité... c’est ce qu’il fallait changer sur l’avantage numérique, où il faut être plus agressif. Alex fait un bon travail avec les gars, on voit qu’on a meilleur rythme sur l’attaque massive», a souligné le pilote.