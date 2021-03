Comment aider mon fils sans lui nuire?

Je suis la mère d’un fils unique de 45 ans. Mon mari étant décédé alors qu’il était en bas âge, je l’ai élevé seule. Il s’est marié à trente ans avec une ressortissante d’un autre pays. Le couple s’est séparé après dix ans de vie commune. Leur fils avait trois ans.

Ma bru ne se plaisait pas ici et les efforts que mon fils a faits pour la garder auprès de lui et de leur enfant de trois ans ont échoué. Elle est retournée vivre dans son pays. La négociation pour la garde fut aisée puisqu’elle ne se sentait pas prête à le prendre avec elle pour l’élever seule.

Il fut conclu que mon fils le prendrait avec lui pour les prochaines années, sans lui renier le droit de le reprendre avec elle le jour où elle se sentirait prête. Je le trouvais généreux d’agir ainsi et je lui ai fait la promesse de l’aider à la mesure de mes capacités.

Mon fils n’a pas eu d’autre femme dans sa vie. Il se consacre à son fils et à son travail. Comme le poste qu’il occupe dans l’entreprise qui l’embauche l’oblige à travailler une fin de semaine sur deux, c’est moi qui garde mon petit-fils, tout comme dans les intervalles entre l’école et l’arrivée de son père le soir. Comme je ne souhaitais pas emménager chez mon fils et pour assurer un roulement facile de nos horaires, je me suis trouvé un logement près de chez lui.

J’en arrive au problème. Nous avons bâti une extraordinaire connivence, mon petit fils et moi, à l’image de celle que j’avais avec mon fils dans sa jeunesse, avec la fantaisie en plus, car mon fils est un cérébral, et le sien, un enfant vif et joyeux.

Tout ça pour vous dire que depuis quelque temps, mon petit-fils réclame de venir vivre à plein temps chez moi. J’arrive encore à calmer ses ardeurs en lui faisant comprendre que c’est impossible puisqu’il ne peut pas laisser son père vivre seul.

Mais cet argument tient de moins en moins, puisqu’il m’objecte que moi aussi je vis seule, et qu’on serait bien ensemble. Il apprécie aussi que je sois plus patiente pour les devoirs. Je ne veux pas nuire à mon fils, ni me mêler de ses affaires, encore moins lui voler son fils, mais comment le rendre conscient de ce qui se passe dans la tête de son enfant ?

Mamie au cœur gros

De toute évidence, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la relation entre votre fils et son garçon. Étant donné que vous décrivez votre fils comme un cérébral, je serais portée à penser que la solitude dans laquelle il a enfermé sa vie est en train de le rendre inaccessible à son propre enfant.

Il est donc normal que votre présence chaleureuse et empathique fascine ce garçon. Votre fils aurait besoin d’aller prendre une bouffée d’air frais ailleurs qu’au travail ou chez lui. Vous devriez amorcer avec lui un dialogue sur ce sujet.

Il faut aussi lui dévoiler que son fils manifeste l’envie d’aller vivre chez vous. Le choc de cette nouvelle aura au moins l’avantage de le faire réfléchir sur le genre de vie, probablement ennuyeuse, qu’il propose à un petit garçon de huit ans.

Peut-être souffre-t-il encore de sa séparation, mais il serait temps qu’il guérisse sa blessure pour reprendre une vie plus apte à captiver l’intérêt d’un enfant. Un père triste, ce n’est pas très stimulant vous avouerez.

Incitez-le à s’interroger sur sa façon de se comporter avec son fils. Vous en êtes certainement capable, vous qui avez réussi à l’élever seule dans la sérénité. N’hésitez pas non plus à valoriser votre fils auprès du petit pour lui donner un autre regard sur son père.