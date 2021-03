COVID-19: les cas diminuent au Québec et en Ontario

Les cas de COVID-19 ont diminué samedi, tant au Québec qu’en Ontario, qui demeurent les deux principaux foyers de contamination au pays.

Le Québec a signalé 749 cas et 10 décès de plus, pour un total depuis le début de la pandémie de 291 924 infections et de 10 465 pertes de vie. Les deux jours précédents, on avait déclaré respectivement 798 et 707 cas supplémentaires. C’est Montréal (338 cas), Laval (96 cas), la Montérégie (84 cas), Lanaudière (66 cas) et les Laurentides (60 cas), bref les régions qui demeurent dans le palier d’alerte rouge lundi, qui rapportent le plus de nouvelles contaminations.

Les hospitalisations ont diminué (601, -16), tout comme le nombre de gens recevant des soins intensifs (109, -2). Près de 20 000 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de 532 012 sur les 638 445 doses reçues.

«La vaccination a [augmenté] au cours des derniers jours et ça continuera de [croître] avec les autres régions qui s’ajouteront à Montréal et commenceront la vaccination de masse dès la semaine prochaine», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

De son côté, l’Ontario a signalé 990 cas et six décès, samedi, pour un bilan cumulatif de 306 997 infections et de 7052 morts. Parmi les cas, Toronto (284) et les régions de Peel (173) et de York (82) en compte le plus.

La Nouvelle-Écosse a ajouté six cas à ses colonnes de chiffres.

En début d’après-midi, le Canada comptait un total cumulatif de 883 506 cas (+1745) et de 22 208 décès (+16).

La situation au Canada:

Ontario: 306 997 cas (7052 décès)

Québec: 291 924 cas (10 465 décès)

Alberta: 135 196 cas (1913 décès)

Colombie-Britannique: 83 107 (1380 décès)

Manitoba: 32 104 cas (904 décès)

Saskatchewan: 29 432 cas (393 décès)

Nouvelle-Écosse: 1657 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1447 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1003 cas (6 décès)

Nunavut: 373 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 139 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 883 506 cas (22 208 décès)