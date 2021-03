Des parents protesteront contre le masque pour leurs enfants

Plus de 2500 parents n’enverront pas leurs enfants à l’école au retour de la relâche en guise de protestation contre le port du masque obligatoire pour les étudiants d’âge primaire.

Un grand nombre de familles ont signifié leur intention de garder leurs enfants chez eux au moins trois jours dès lundi, selon le Collectif-Parents Québec.

L’organisme a indiqué par communiqué, samedi, que le «port du masque dans les écoles primaires ne passe tout simplement pas et constitue la goutte qui fait déborder le vase» et «qu’il causera de nouveaux préjudices à nos enfants».

Le Collectif-Parents Québec se fait également très critique envers le premier ministre François Legault, qu’on accuse d’être incapable de proposer des alternatives qui réduiront les dommages envers les enfants.

À Montréal, les 5 à 17 ans étaient les plus touchés par le virus au cours de la dernière semaine, avait noté la santé publique mercredi.

On estime actuellement que plus de 21 000 élèves et membres du personnel ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise. Plus d’une école sur deux aurait été touchée.