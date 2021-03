PERRON, Jeanne



À son domicile le 27 février 2021, entourée des siens, est décédée Madame Jeanne Perron, épouse de Monsieur Réal Faust.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Serge (Mireille Felteau), sa petite-fille Caroline, ses beaux-enfants et leurs enfants ainsi que son frère et ses soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille se réunira en toute intimité vu les circonstances, au salon:le dimanche 14 mars 2021, de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative se fera au salon à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciées.