En télétravail avec les enfants après la perte d’un ami médecin

Dre Julie Loslier assure la Direction de santé publique de la Montérégie depuis près de cinq ans. Mais la mère de trois enfants a vécu la crise sanitaire comme « le défi de sa vie », notamment marqué par le décès d’un collègue.

• À lire aussi: Un an au front pour combattre la COVID-19

« On ne l’a pas eu facile en Montérégie surtout au début de la pandémie. Et la seconde vague nous a frappés pas mal plus fort que ce qu’on avait prévu, même dans nos scénarios les plus pessimistes dans lesquels on avait prévu 300 cas par jour. Mais pendant le temps des Fêtes, on s’est parfois rendu jusqu’à 500. »

Dre Julie Loslier

43 ans

13 ans d’expérience en santé publique

RÉSILIENCE

« Malgré tous les obstacles, quand je regarde l’année 2020, je ne suis pas capable d’arrêter de voir plus de positif que de négatif, affirme la Dre Loslier. J’ai constaté toute la force, la résilience et l’agilité de mon équipe. »

LA PERTE D’UN COLLÈGUE APPRÉCIÉ

« Au mois d’avril, on a eu une éclosion à la Direction de santé publique. Un médecin et ami a été emporté par la COVID », relate Julie Loslier. Le Dr Huy Hao Dao est décédé après avoir contracté le coronavirus, à seulement 44 ans. Il est le premier médecin québécois à avoir perdu la vie à cause de la COVID-19.

« J’ai dû prendre la décision de faire basculer l’équipe de 450 employés en télétravail, poursuit-elle. Et disons que le réseau de la santé n’était pas du tout outillé. Ça n’a pas été facile ! Tout le monde a dû revoir ses façons de faire pratiquement du jour au lendemain. »

En ce moment, la Dre Loslier pilote la Direction de santé publique de la Montérégie de chez elle, à Boucherville. Et elle souhaite conserver une part de télétravail dans son équipe bien au-delà de la pandémie.

CÉGEP À LA MAISON

« Gérer un poste de directrice de santé publique en pandémie et être mère de trois enfants, ça a été très difficile, confie-t-elle. J’ai un grand de presque 19 ans qui fait du cégep à la maison. Ça change une vie, lance-t-elle en riant. Ça m’a permis de constater le défi immense des parents en télétravail avec des enfants à la maison. »

POINTS DE PRESSE EN COURANT

« Je fais du sport tous les jours ! J’étais une marathonienne avant de prendre mon poste de directrice de santé publique en 2016. Il y a beaucoup de points de presse du gouvernement que j’ai écoutés sur la piste cyclable avec mes écouteurs, en courant. »

HÂTE DE SOUPER ENTRE AMIS

« Je suis quand même une éternelle optimiste dans la vie, j’ai la fibre du bonheur facile. Disons que ça aide. Mais je suis du genre à faire des soupers entre amis chaque fin de semaine. J’ai besoin de contacts sociaux. Donc, les sacrifices imposés à la population ont été tout aussi difficiles pour moi. Ma vie personnelle a été affectée. »