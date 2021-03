Guy Lafleur parle de son combat avec émotion

Pour la première fois depuis la récidive de son cancer des poumons, Lafleur s’est confié hier sur son combat dans le cadre du dévoilement d’une campagne de financement du CHUM portant sur la recherche sur le cancer.

Physiquement, il n’a pas changé, même qu’il a le visage un peu plus arrondi. C’est quand il parle que l’on constate l’ampleur de sa maladie. Il a le souffle très court.

Émotivement, il est passablement ébranlé. Les yeux lui baignent souvent dans l’eau. Mais il reste bien droit devant l’adversité. Il ne courbe pas le dos.

Personne n’est à l’abri

Ses réponses sont généreuses et ses propos sont empreints d’une grande émotion.

Il a parlé durant de longues minutes lorsque je lui ai demandé s’il a découvert un côté de lui qu’il ne connaissait pas dans la lutte qu’il mène.

« Je ne pense pas, non », a-t-il répondu avec un air amusé.

Ses découvertes, c’est sur la vie en général qu’il les a faites.

« Il faut se battre tous les jours, a-t-il continué.

« On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. C’est surtout des choses comme ça que je retiens. On pense que la maladie n’arrive toujours qu’aux autres.

« C’est un peu comme la COVID-19. On se tient à l’écart, mais on sait que le virus est là pareil. Je ne connais personne de mon entourage qui l’a contracté, mais je me dis que c’est la dernière chose que je voudrais attraper.

« Parce que je ne pense pas que je passerais à travers. »

Unis dans leur combat

Lafleur côtoie plein de patients comme lui au Centre d’oncologie du CHUM. Ils vivent la même chose. Ils ont des hauts et des bas, mais ils n’abdiquent pas.

« Ces gens-là ont le sourire et sont positifs, a-t-il dit.

« On s’encourage mutuellement. Ces gens-là sont dans la même situation que moi. Tout ce qu’ils veulent, c’est trouver une solution qui, si elle ne leur permet pas de guérir, va leur permettre de vivre durant 10 à 15 autres années.

« Lorsqu’on a 15 ou 20 ans, ce n’est pas beaucoup. Mais pour quelqu’un comme moi qui a 69 ans, ça veut dire que je me rendrais dans les 80 ans. J’espère vivre plus vieux, mais quand même.

« L’important est de garder espoir et de suivre l’évolution des traitements contre le cancer. »

Traitements en évolution

Lafleur voit déjà une grande amélioration par rapport aux traitements que son défunt père a reçus. Gros fumeur et soudeur de son métier, Réjean Lafleur a été emporté par un cancer du poumon en 1992.

« Quand on compare les traitements d’aujourd’hui à ceux d’autrefois, c’est le jour et la nuit », a-t-il dit.

Dans une entrevue au réseau TVA Sports qui sera diffusée avant le match de ce soir entre le Canadien et les Jets de Winnipeg, Lafleur a ajouté que son père vivrait peut-être encore s’il avait reçu les traitements d’aujourd’hui.

« Si les traitements n’ont pas l’effet désiré, a-t-il repris lors de la conférence virtuelle diffusée par le CHUM, ils [les médecins et les chercheurs] vont le remplacer par un autre qui va te permettre de te sentir bien et d’espérer que cette maladie n’existera plus un jour. »

Vivement le vaccin contre la COVID

Lafleur s’entretient avec des connaissances atteintes du cancer. Il échangeait toutes les deux semaines avec Dale Hawerchuk, ancien joueur vedette des Jets de Winnipeg qui s’est éteint le 18 août dernier, à l’âge de 57 ans.

Il garde aussi un contact avec Tom Kurvers, ancien défenseur du Canadien qui est atteint d’adénocarcinomes pulmonaires, une forme de cancer du poumon qui s’attaque aux non-fumeurs.

« Je parle à Guy Lapointe régulièrement, a-t-il souligné.

« On s’encourage. Ce qu’il vit avec son cancer de la gorge n’est pas facile non plus. La COVID dérange aussi. Si on peut être vaccinés, on va peut-être retrouver une petite vie normale.

« À notre âge, notre plaisir est d’aller au restaurant avec des amis. »

Pour le moment, les sorties de Lafleur se résument à ses séances de traitement, qui ont lieu toutes les trois semaines au CHUM, et à de courtes marches devant sa demeure.

Il fait aussi du tapis roulant, mais il avoue que la motivation lui manque. Ses traitements lui causent une grande fatigue et il dort beaucoup.

Mais pas question qu’il abandonne. Il ne l’a jamais fait et ce n’est pas maintenant qu’il va baisser les bras.

Générosité légendaire

Même s’il est affaibli, Guy Lafleur a accepté avec empressement de collaborer à une nouvelle campagne de financement de la Fondation du CHUM portant sur la recherche sur le cancer. Les gens désirant faire des dons au Fonds Guy Lafleur peuvent le faire en s’inscrivant sur le site de la Fondation du CHUM.

En donnant un montant hebdomadaire pendant 10 semaines, les donateurs auront l’occasion d’échanger en direct, sur un groupe Facebook exclusif, avec des personnalités du hockey.

Pour Lafleur, c’est une façon de redonner ce que les amateurs lui ont donné au cours de sa carrière.

« L’équipe du CHUM fait un travail extraordinaire et ce n’est pas d’aujourd’hui, a-t-il dit hier.

« Je ne pense pas être le premier à prêter mon nom à un fonds qui permet d’amasser des fonds dans la lutte contre le cancer et je ne serai probablement pas le dernier.

« Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre les efforts et d’essayer de convaincre le plus de gens possible de contribuer à cette campagne. »

9 000 personnes au CHUM

Dans une vidéo qu’on peut voir sur le site de la Fondation du CHUM, le docteur Simon Turcotte, chirurgien oncologue et chercheur en immunothérapie du cancer à ce centre hospitalier, souligne que près de 22 000 personnes meurent du cancer annuellement.

Près de 9000 personnes sont traitées chaque année au CHUM.

Le Club des 10

La publicité de la campagne de financement regroupe, par ailleurs, de grands noms du hockey.

En incluant Lafleur, ils sont 10 en commémoration du numéro immortalisé par Guy dans l’uniforme du Canadien.

Mario Lemieux, qui a vaincu la maladie de Hodgkin (cancer des ganglions), s’est fait un devoir d’y participer pour son idole d’enfance.

Les autres sont Wayne Gretzky, Patrick Roy, Sidney Crosby, Scotty Bowman, Yvan Cournoyer, Jonathan Drouin, Marie-Phillipe Poulin et Alexis Lafrenière.

« Ça fait chaud au cœur de voir ça », a dit Lafleur.

Raymond Bourque et Martin Brodeur seront pour leur part parmi les personnalités qui discuteront avec les donateurs qui feront des dons hebdomadairement au Fonds Guy Lafleur au cours des dix prochaines semaines.