Harry se serait fait appeler «l’otage» de Meghan

Le prince Harry se serait fait attribuer un sobriquet peu flatteur par le personnel de Buckingham Palace après un incident où il a défendu sa future épouse de l’époque, Meghan Markle.

L’«otage», c’est ainsi qu’il se serait fait surnommer en 2018, à la veille de son mariage avec l’actrice américaine.

Meghan souhaitait se rendre chez le coiffeur avec le diadème qu’elle devait porter lors de son mariage, pour en faire l’essayage avec la coiffure, mais le palais a refusé de la laisser sortir avec l’objet de grande valeur.

Ce contretemps dans la préparation du mariage a provoqué un vif échange entre le prince Harry et Angela Kelly, l’aide-domestique la plus proche de la reine Élisabeth, rapporte le média à potins Page Six.

«Angela a dit à Harry que le diadème était inestimable et ne pouvait pas être prêté à court terme», a déclaré une source au Telegraph. «Harry était furieux et a crié: "Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient"», assure la source.

Cette nouvelle révélation est rendue publique peu de temps après la diffusion d’informations voulant que Meghan ait intimidé les aides-domestiques du palais de Buckingham.

Malgré le premier choix des joyaux de la couronne, Markle était toujours mécontente, assure la personne proche du dossier. «Elle cherchait constamment des raisons de dire qu'elle avait été privée de certaines choses. Elle souhaitait que des situations dramatiques surviennent.»

Meghan et Harry ont été démis de leurs fonctions royales après avoir déménagé à Los Angeles l'année dernière.

La potentielle crise que suscitera la diffusion de l'interview-confession accordée par les «Sussex» à la télévision américaine, près d'un an après leur retrait de la monarchie, inquiète à Buckingham Palace.

Le ton a été donné dans un extrait diffusé par la chaîne CBS: on voit la duchesse de Sussex accuser le palais de Buckingham de «colporter des mensonges» sur la décision du couple de s'éloigner et de s'installer en Californie.

L'interview «causera presque certainement l'embarras de la famille royale», a prédit à l'AFP l'expert de la royauté britannique Richard Fitzwilliams.