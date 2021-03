Jour de tempête aux îles de la Madeleine

De passage aux îles de la Madeleine pour des raisons liées à la photographie professionnelle, j’arrive dans l’archipel, comme d’habitude, été comme hiver, dans une tempête ! Je suis à mon cinquième voyage dans ce chapelet d’îles en plein golfe du Saint-Laurent. Pas une fois je n’ai été épargné ! Mais attention, loin de moi l’idée de me plaindre. Une fois passé, ces évènements météorologiques sont gages de superbes photos. La nature me passionne et me procure une bonne dose d’adrénaline. C’est donc avec enthousiasme que je pars explorer quelques îles en guise de repérage. Aussitôt à l’extérieur des limites de Cap-aux-Meules, j’avance dans un blizzard opaque, sans visibilité, dans lequel je ne vois parfois même plus le nez de mon camion. Je reconsidère alors mon plan de match. J’aboutis dans le secteur de L’Étang-du-Nord après m’être enlisé dans une montée, malgré mon camion d’expédition à quatre roues motrices. Néanmoins, avec un peu de doigté, des pneus agressifs et des accessoires, j’y arrive. Je suis plutôt exténué et ma journée de tempête se déroule relativement vite et de façon divertissante à jouer dans cette neige. Stationné au phare du Borgot, je vois le ciel, surchargé de nuages, commencer à se disloquer. Des fragments dorés laissent entrevoir de l’espoir. Soudainement, contre toute attente, un paysage spectaculaire m’éblouit à quelques minutes du coucher du soleil !

Appareil : DJI Mavic 2 Pro

Objectif : Hasselblad 28 mm

Exposition : 1/60s à f/6,3

ISO : 100