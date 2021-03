Keith Yandle: un 1000e match pour l’homme de fer de la LNH

Keith Yandle atteindra un plateau significatif pour tout joueur de la Ligue nationale, lui qui disputera un 1000e match en carrière, dimanche, lorsque les Panthers de la Floride seront de passage à Raleigh, pour y affronter les Hurricanes de la Caroline.

Le parcours du défenseur s’est entamé lors du repêchage de 2005, lorsque les Coyotes de Phoenix ont fait de lui leur choix de quatrième ronde (105e au total). L’ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a disputé son premier match dans le circuit Bettman avec les Coyotes, en octobre 2006.

L’athlète de 34 ans a joué 558 de ses rencontres avec la formation de l’Arizona. Il a été échangé aux Rangers de New York, avec lesquels il a participé à 103 matchs, en mars 2015. Il est arrivé avec les Panthers, à la suite d’une autre transaction, en juin 2016. Yandle disputera son 339e duel dans l’uniforme de la formation floridienne.

«Je me compte chanceux chaque jour de jouer dans la LNH et d’appeler ça mon travail, a indiqué le défenseur, vendredi, au site NHL.com. Ça n’a jamais été un objectif personnel, même que je n’aurais jamais pensé me rendre à la LNH, alors c’est le genre de situation où je fais juste profiter de chaque instant.»

En plus de disputer son 1000e match, Yandle prolongera sa séquence de matchs consécutifs à 888, soit la troisième plus longue du genre dans l’histoire de la ligue, après celles de Doug Jarvis (964) et Garry Unger (914). L’homme de fer n’a pas raté un seul match des siens depuis le 26 mars 2009.

«C’est vraiment incroyable, de dire le défenseur Aaron Ekblad, un des quatre joueurs qui faisaient partie de l’organisation des Panthers lors de l’arrivée de Yandle et qui patinent encore à ses côtés cette saison. Nous avons plusieurs bons souvenirs ensemble et j’espère qu’il va pouvoir continuer et se rendre à 1500 matchs. Nous aimons ce gars-là dans le vestiaire et nous sommes heureux de le voir accomplir tout ça.»

En 999 matchs, Yandle a cumulé 587 points, dont 102 filets.