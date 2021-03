Les quatre points de Bolduc n’ont pas permis à l’Océanic de gagner

RIMOUSKI | Les quatre passes de Zachary Bolduc n’ont pas été suffisantes pour permettre à l’Océanic de l’emporter dans un revers de 6-5 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand ce samedi dans l’environnement protégé du Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Les compagnons de trio de Bolduc, Xavier Cormier et Adam Raska terminent la rencontre avec trois points chacun. « Notre premier trio a été très solide. Il a passé le match en territoire adverse. Il y a une superbe connivence entre eux. Nous avons accordé trois mauvais buts et deux autres sur de mauvaises couvertures défensives », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Son vis-à-vis, Bruce Richardson, a mentionné que son équipe avait joué deux bonnes périodes, mais que ce fut plus difficile en troisième. « Leur premier trio bouge tellement la rondelle qu’on vient mêlés en défensive », a-t-il commenté.

But à la vitesse de l’éclair

L’Armada a marqué à la vitesse de l’éclair en début de match lorsqu’Alexandre Joncas a battu le vétéran gardien de l’Océanic, Creed Jones. L’Océanic a créé l’égalité sur son premier lancer du match à 8 : 19. Raska a marqué son 7e de la saison, sur des passes de Cormier et de Bolduc. Quatre minutes plus tard, Simon Pinard s’est emparé de son propre retour pour redonner l’avance à l’Armada.

En début de deuxième période, l’Océanic a créé l’égalité 2-2 sur un but chanceux. Le défenseur de l’Armada, Nathan Lavoie, a poussé la rondelle au fond de son but avec son patin sur le retour du tir de Frédéric Brunet qui marquait ainsi son premier but en carrière dans la LHJMQ. L’Armada est revenue avec deux buts. En milieu d’engagement, le défenseur Christopher Merisier-Ortiz s’est avancé dans l’enclave et il a reçu une passe parfaite de Thomas Lacombe pour battre Creed Jones. En fin de période, la troupe de Bruce Richardson a doublé son avance à la faveur d’un avantage numérique. Mathias Laferrière a complété un bel échange à trois.

L’Océanic marque trois fois en troisième

Tirant de l’arrière 4-2 après deux périodes, Raska a réduit l’écart à un but en redirigeant le lancer passe de Cormier pour inscrire son 2e du match. Zachary Roy a répliqué rapidement pour l’Armada sur un lancer que le gardien de l’Océanic aurait dû bloquer. L’Océanic n’a pas abandonné. Cormier a complété une stratégie de Raska et Bolduc, mais l’Armada a profité d’un avantage numérique pour inscrire un 6e but, celui de Yaroslav Likhatchev. Jacob Mathieu a réduit l’écart à un but, mais ce fut trop peu et trop tard.

En bref

Serge Beausoleil avait gardé le même alignement que celui de jeudi face aux Foreurs. L’Océanic complètera sa participation à l’environnement protégé de Rimouski dimanche en se mesurant aux Voltigeurs de Drummondville pour la 3e fois en 10 jours.