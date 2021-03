Le combat de MCM pour la place des femmes dans le rap keb

En vedette dans une compilation qui met de l’avant des rappeuses québécoises, l’artiste de Québec MCM déplore le peu de place faite aux femmes dans le rap keb.

Le combat est long et ardu. Malgré l’avènement des Sarahmée, Naya Ali, Marie-Gold et la transition avec succès de Laurence Nerbonne vers le hip-hop, les femmes demeurent les laissées pour compte du rap keb, soutient MCM.

« Ce que les organisateurs de spectacles et les médias veulent, c’est seulement une rappeuse. Comme s’il ne pouvait y en avoir qu’une ou deux au Québec alors que, dans le fond, il y en a beaucoup plus que ça », dit MCM, le nom d’artiste de Marie-Chantale Mercure, au bout du fil.

Uniquement sur le EP #RAPELLES, on en trouve six. Outre MCM, il y a Meryem Saci, Ruby, OneNessa, Sydanie et Kella.

MCM se réjouit de compter parmi les participantes de ce mixtape qui verra le jour trois jours avant la Journée internationale des femmes. « #RAPELLES prône des valeurs qui sont importantes pour moi et que je représente déjà sur mes albums : unité, liberté d’expression et égalité. »

Fière d’être une rappeuse de Québec

En plus d’être une femme, MCM part avec une autre prise contre elle dans le développement de sa carrière : elle vit à Québec.

« Ça fait en sorte que ce n’est pas à moi qu’on pense en premier (pour les festivals) », se désole celle qui compte pourtant trois albums solos à son actif, dont le plus récent, Tenir debout, a été lancé en novembre dernier.

Malgré ce handicap apparent, pas question pour cette native de Chibougamau de quitter sa ville d’adoption. MCM avoue préférer la culture du rap de la capitale à celle de Montréal.

« Ce qui m’a attiré vers la ville de Québec, c’est que je rattachais plus à ce que les gars disaient. J’aurais pu prendre un chemin ou l’autre. Le rap qui s’y fait est plus près de moi et de mon vécu. À Montréal, ils sont plus sur le shine. À Québec, on ne joue pas à ça. »

► La compilation #RAPELLES est disponible dès maintenant.