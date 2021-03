Les Blue Jays s’éclatent au moment opportun

Une poussée de cinq points en fin de sixième manche a aidé les Blue Jays de Toronto à lessiver les Phillies de Philadelphie 7 à 1 dans un match de la Ligue des pamplemousses disputé samedi à Dunedin, en Floride.

Chez les réguliers de la formation, Vladimir Guerrero fils a obtenu un simple et un but sur balles. Bo Bichette a frappé une fois en lieu sûr, poussant George Springer au marbre en fin de troisième. Celui-ci a également réussi un coup sûr.

Cullen Large a claqué un circuit de trois points pour les Jays, qui présentent un dossier de 4-2 à l’entraînement.

Au monticule, Tanner Roark a blanchi l’adversaire pendant deux tours au bâton, accordant un coup sûr. Les perdants ont inscrit leur seul point sur un mauvais lancer de Rafael Dolis en quatrième manche, Odubel Herrera touchant la plaque sur le jeu.

Philadelphie a frappé trois fois en lieu sûr en tout.

La formation torontoise visitera les Tigers de Detroit à leur complexe de Lakeland dimanche. Le gaucher Robbie Ray devrait amorcer la rencontre pour les Jays.

Un coup sûr pour Toro

Du côté de West Palm Beach, Abraham Toro a amorcé la rencontre au troisième coussin et a réussi un double, mais il n’a pu empêcher les Astros de Houston de s’incliner 6 à 1 en six manches devant les Mets de New York.

À sa seule présence au bâton, Toro a envoyé la balle au champ droit après un retrait. Cependant, les deux frappeurs suivants, Grae Kessinger et Jake Meyers, ont été retirés sur des prises.

Dominic Smith a cogné une longue balle pour les Mets qui avaient dépêché sur la butte Jacob deGrom. Mis à part le coup du joueur québécois, il a accordé un but sur balles en deux manches pour empocher la victoire. Son vis-à-vis Zack Greinke a subi la défaite.