Les bulletins des élus à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours des deux semaines de relâche parlementaire.

Les bulletins

CAROLINE PROULX, CAQ

Photo d'archives

Un décret a interdit l’ouverture des piscines dans les hôtels tout juste avant la semaine de relâche. Cette décision tardive a causé la colère, tant des familles qui avaient réservé des chambres en pensant profiter des bassins d’eau, que des entreprises qui ont souffert d’annulations. La ministre n’avait pas de réponse pour ce cafouillage.

FRANÇOIS BONNARDEL, CAQ

Photo d'archives

Nouveau tracé pour le tramway à Québec? Il faudra attendre.

Tracé final et coût du 3e lien? Il faudra attendre.

Solution pour la desserte aérienne des régions? Il faudra attendre.

Après un bon début de mandat, le titulaire des Transports paraît actuellement coincé dans ses dossiers les plus délicats.

ISABELLE CHAREST, CAQ

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

C’était au ministère de la Santé de verser l’argent promis lors du dernier budget aux maisons d’hébergement qui accueillent les femmes violentées. Mais la ministre de la Condition féminine aurait pu faire pression pour s’assurer que ce serait fait, dans le contexte de pandémie qui fait craindre une hausse de la violence conjugale.

SONIA LEBEL, CAQ

Photo d'archives

Dans l’urgence, le gouvernement a conclu quelques mauvaises ententes de gré à gré alors qu’il cherchait à s’approvisionner en équipement de production depuis mars dernier. Mais la présidente du Conseil du trésor a au moins resserré les règles qui encadrent la procédure d’exception, au moyen d’un décret adopté récemment. Il était temps de limiter le bar ouvert.

En vrac

Quel 3e lien?

Sur le site web du ministère des Transports, dans les «sujets de l’heure», on présente toujours la première version du 3e lien, écartée depuis longtemps par le gouvernement. On situe encore le tunnel entre Beauport et la route Lallemand, dans l’est. Quelqu’un, probablement assez bien payé, dort profondément...

La photo de la semaine

Photo tirée d'Instagram

La députée indépendante Catherine Fournier songe très sérieusement à briguer la mairie de Longueuil. Elle a possiblement préparé les esprits avec cette photo, tout en encourageant l’entreprise locale inkompetent.store, qui vend le chandail.