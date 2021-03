« Les variants pourraient changer la donne »

« Les variants sont bels et bien présents au Québec, et c’est eux qui pourraient changer la donne, » explique le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM, Benoit Barbeau.

• À lire aussi: Passage à la zone orange: les assouplissements viennent avec des responsabilités

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Pour lui, les variants sont encore dangereux, et ce, malgré la campagne de vaccination québécoise.

« Il faut être le plus rapide possible, mais on dépend des ressources humaines », affirme-t-il, en parlant de la cadence de vaccination.

Toutefois, Benoit Barbeau se fait rassurant; les vaccins utilisés ce moment sont tout de même efficaces face aux variants. Même si plusieurs nouvelles souches démontrent une résistance partielle à certains d’entre eux, pour le virologue, il n’est pas question de s’inquiéter.

Et qu’en est-il des régions déconfinées dans lesquelles les variants sont de plus en plus présents? Benoit Barbeau mentionne que le gouvernement doit garder un œil vigilant sur la situation tout en augmentant le rythme de vaccination dans les régions.

L’expert trouve toutefois que l’équilibre entre les possibles éclosions de variants et la levée de certaines mesures sanitaires est précaire et pense que la situation pourrait dégénérer rapidement.

À VOIR ÉGALEMENT