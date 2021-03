Leur crédit Expedia fond comme neige au soleil

Un couple de septuagénaires de la Montérégie s’est rendu compte avec étonnement que son crédit de vol d’Air Canada obtenu dans la foulée de la pandémie ne valait plus 975 $, mais 790 $. Qui a gardé la différence de 185 $ ? Air Canada ou Expedia ? Nul ne le sait !

Comme bien d’autres Québécois, Claudette Provençal et Réjean Latour ont dû annuler un voyage à Las Vegas l’automne dernier. Ils ont obtenu un crédit de 975 $, soit ce qu’ils avaient versé à l’agence en ligne Expedia pour leurs deux billets.

Le mois dernier, apercevant un tarif de 790 $ pour le même aller-retour en octobre prochain, ils ont utilisé leur crédit pour réserver de nouveaux billets. Expedia leur a facturé des frais de 11 $ pour effectuer la transaction.

« Dans ma tête à moi, ils allaient appliquer le crédit de 975 $ et il allait nous rester un solde de 185 $ que j’aurais pu utiliser pour un autre voyage, dans un an disons. Mais le préposé d’Expedia m’a dit que ce n’était pas possible », raconte M. Latour.

Expedia lui a d’abord indiqué que les taxes n’étaient pas remboursables, ce qui est faux.

Le Journal a demandé des explications à Expedia.

Crédits à géométrie variable

« Comme si l’industrie du voyage n’était pas assez complexe, tous les crédits ne sont malheureusement pas configurés de la même manière. Les compagnies aériennes émettent des crédits de vol en fonction du tarif et du type de billet acheté. La compagnie aérienne détermine également les conditions générales ou restrictions applicables. Dans ce cas précis, la politique du crédit de vol d’Air Canada ne permet pas au passager de conserver le montant s’il y a une différence de tarif entre le premier et le nouveau billet », affirme une porte-parole torontoise du géant américain, Mary Zajac.

Or, en mai 2020, devant la colère des voyageurs qui réclamaient d’être remboursés pour les centaines de vols annulés, Air Canada a assoupli ses politiques.

« Les agences de voyages ont la possibilité d’offrir l’option du bon de voyage Air Canada à leurs clients, explique une porte-parole du transporteur, Pascale Déry. Cela permet au client d’obtenir un bon de voyage qui n’expire jamais, qui est entièrement transférable et qui permet de conserver toute valeur résiduelle. »

« On le fait pour tout le monde »

Mme Provençal et M. Latour pourront convertir leur solde de 185 $ en bon de voyage en téléphonant chez Air Canada, insiste Mme Déry.

« On serait contents de le faire pour eux, on le fait pour tout le monde », soutient-elle.

La morale de l’histoire : avant d’utiliser un crédit de vol d’Air Canada, assurez-vous de le faire convertir en bon de voyage, puisque le changement ne s’effectue pas automatiquement.

« Il y a plein de gens qui réservent sur Expedia, il faut qu’ils soient au courant », souligne Réjean Latour.