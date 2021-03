Mathew Barzal soulève les Islanders

Inspirés par un but des plus spectaculaires de Mathew Barzal, les Islanders de New York ont infligé un revers de 5 à 2 aux Sabres de Buffalo, samedi après-midi, au Nassau Coliseum.

Barzal a lancé les siens en début de deuxième période, lorsqu’ils étaient menés 1 à 0. L’attaquant canadien a d’abord réussi à déborder Rasmus Ristolainen avant de décocher un tir entre ses jambes qui a totalement surpris Carter Hutton.

L’équipe locale a ajouté deux autres buts dans les cinq minutes suivantes, puisque Brock Nelson et Cal Clutterbuck ont tour à tour secoué les cordages. Scott Mayfield a aussi touché la cible plus tard dans l’engagement pour permettre aux Islanders de se doter d’une avance de 4 à 1. Aidé de Barzal, Anders Lee a complété le travail pour les vainqueurs, en troisième période.

Du côté des Sabres, le jeune Jacob Bryson a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey dès la première minute de jeu. Sam Reinhart a aussi enfilé l’aiguille.

Semyon Varlamov a réalisé 20 arrêts dans la victoire, tandis qu’Hutton a cédé cinq fois sur 29 tirs.

Il s’agit d’une cinquième défaite consécutive pour la formation de Buffalo, qui tentera de prendre sa revanche dimanche contre les Islanders.

Les Devils s’enlisent

À Newark, les Devils du New Jersey ont eux aussi encaissé un cinquième revers consécutif en s’inclinant par la marque de 6 à 3 devant les Rangers de New York.

Des buts rapides de P.K. Subban et de Mikhail Maltsev, inscrits à 17 secondes d’intervalle, ont permis aux Devils de niveler la marque en première période.

Les Rangers n’ont pas tardé à reprendre l’avantage grâce au but de Kevin Rooney. Libor Hajek, Filip Chytil et Ryan Strome ont ensuite ajouté à l’avance des visiteurs. Strome avait également touché la cible en début de match, tout comme Adam Fox.

Nathan Bastien a complété le pointage pour les Devils, dans une cause perdante.

L’attaquant québécois Julien Gauthier a apporté sa contribution dans le camp vainqueur en obtenant deux mentions d’aide. Alexis Lafrenière a été tenu en échec.

Alexandar Georgiev a repoussé 24 tirs devant la cage des Rangers, tandis que Mackenzie Blackwood a été déjoué cinq fois en 28 lancers.

Les Penguins s’imposent

À Pittsburgh, Jared McCann a fait la différence dans un gain de 4 à 3 des Penguins contre les Flyers de Philadelphie. Le joueur de centre a dénoué l’impasse en milieu de troisième période avec son cinquième but de la saison.

Evgeni Malkin et Bryan Rust ont tous deux marqué en avantage numérique pour les Penguins. Zach Aston-Reese a été l’autre marqueur de l’équipe locale.

Chez les Flyers, Travis Konecny, Kevin Hayes et Shayne Gostisbehere ont déjoué Tristan Jarry, qui a fait face à 22 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Brian Elliott a été battu quatre fois en 27 tirs.