NASCAR Xfinity: Labbé contraint à l’abandon

Impliqué dans un accident avec seulement 20 tours à parcourir, Alex Labbé a été contraint à l’abandon, samedi soir à Las Vegas, alors qu’un Top 15 à l’arrivée était à sa portée.

Le pilote québécois, qui s’était élancé de la 17e place sur la grille de départ, roulait au 15e rang quand des pilotes, dont son coéquipier Josh Williams, se sont accrochés devant lui. Il a été incapable de les éviter.

Malgré des dommages importants à sa Chevrolet Camaro, Labbé a pu regagner les puits de ravitaillement, mais son chef d’équipe lui a signifié qu’il ne valait pas la peine de reprendre la piste pour compléter l’épreuve.

Le pilote de Saint-Albert sera finalement classé à la 35e position (sur les 40 partants) à 19 tours du vainqueur, A.J. Allmendinger.

Incidemment, le circuit de Las Vegas ne sourit pas aux pilotes québécois. La veille dans la série des Camionnettes, Raphaël Lessard avait subi le même sort alors qu’il roulait à la 13e place. Labbé prend la direction de Phoenix, où aura lieu la prochaine course, samedi prochain.

Victoire émotive

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, s’est exprimé Allmendinger à sa sortie de voiture. Il y a quelques mois, je ne savais même pas si j’allais courir à temps plein en NASCAR.

« Me voici maintenant dans le cercle du vainqueur et assuré [en vertu de son triomphe] de participer aux séries éliminatoires. C’est une victoire émotive et je veux remercier tous ceux qui m’ont fait confiance. »

Transfuge de la série IndyCar, Allmendinger tient à se départir de cette réputation de spécialiste des épreuves en circuit routier.

Il s’agit seulement de la deuxième victoire de sa carrière sur tracé ovale après sa première acquise l’an dernier à Atlanta. Les quatre autres succès du pilote de 49 ans en série Xfinity ont en effet été obtenus en circuit routier. À sa fiche, il compte aussi un seul gain en 372 départs en Coupe NASCAR, sur le circuit routier de Watkins Glen en... 2014.

Harvick en position de tête

Après la visite des bolides des séries Xfinity et des Camionnettes, le complexe d’un mille et demi de Las Vegas sera le théâtre dimanche de la quatrième étape de la saison en Coupe NASCAR.

Pour l’occasion, Kevin Harvick s’est vu octroyer la position de tête pour la course de 267 tours dont le coup d’envoi sera donné à 15 h 30, heure de l’Est. Il partagera la première rangée avec Williams Byron, vainqueur de la dernière course présentée la semaine dernière à Homestead, en Floride.