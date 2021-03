«Sir Lovelot»: un plaisir éphémère

On a craqué instantanément pour l’esthétique rétro pixelisée de Sir Lovelot. Mais on déchante malheureusement tout aussi rapidement devant la redondance de ses niveaux et l’éphémérité du plaisir qu’il nous procure.

Sir Lovelot cherche l’amour, et ce, à tout prix. Notre preux chevalier butine ainsi de tour en tour, auxquelles ses conquêtes lui donnent accès en déroulant leur chevelure, telle Raiponce, en échange d’une fleur, d’une bague ou d’un bonbon. Mais ces amourettes sont invariablement éphémères, le personnage--titre se retrouvant chaque fois à la rue, au petit matin, à la recherche d’une nouvelle demoiselle en détresse chez qui s’inviter le temps d’une nuit.

Prémisse rigolote s’il en est, celle de Sir Lovelot emmène les joueurs à traverser de multiples plateformes peuplées de pièges périlleux, de créatures monstrueuses et de scies sauteuses prêtes à les décimer d’un seul coup.

D’ailleurs, à ce sujet, la prudence est plus que jamais de mise, le moindre faux pas provoquant une mort instantanée. On l’avoue, on a poussé bon nombre de soupirs – et de gros mots – en nous voyant réapparaître à la case départ de chaque écran après un saut mal calculé ou une trop grande proximité avec un dragon cracheur de feu.

Frustration

Sinon, Sir Lovelot est ludique, mignon, charmant... mais aussi répétitif et contraignant. Le plaisir initial s’essouffle rapidement, laissant place à la frustration ou encore à l’exaspération après un certain temps à parcourir des niveaux ressemblant à s’y méprendre aux précédents.

Il faut dire que cette nouvelle offre des studios luxembourgeois Pixel Games souffre de l’inévitable jeu des comparaisons. Car le même genre a été fait maintes fois dans le passé, et souvent de manière plus efficace. On n’a qu’à penser, par exemple, à Super Meat Boy, ou, plus récemment, à l’excel-lent Neon Abyss, paru l’an dernier.

Les fans pourraient toutefois se laisser séduire par le prix – moins de 15 $ – pour s’offrir une heure ou deux de plaisir. Mais pas question d’y passer la nuit, comme le héros auprès de ses dames.

Sir Lovelot

★★1/2

Maintenant offert sur PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch et PC