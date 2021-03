Pologne: six morts dans l’accident d’un autocar ukrainien

Six personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans l’accident d’un autocar ukrainien sur une autoroute de Pologne dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les secouristes.

L’accident est survenu vers minuit, sur l’autoroute A4 près de Jaroslaw, à proximité de la frontière polono-ukrainienne. L’autocar a heurté, pour des raisons encore inconnues, les barrières de sécurité avant de tomber dans le fossé et se coucher sur un côté, selon la police.

« Le bilan de l’accident est de six morts » et une quarantaine de blessés parmi les 57 passagers et chauffeurs de ce bus à étage, a indiqué à la chaîne de télévision TVN24 Marcin Betleja, porte-parole des pompiers de Rzeszow.

Huit des blessés se trouvaient dans un état grave, ont indiqué les services médicaux.

Les médecins ont souligné que nombre de passagers, tous ukrainiens, n’avaient pas bouclé leurs ceintures pour le voyage.

Selon les médias, il s’agit d’un bus assurant la ligne régulière entre Poznan (ouest de la Pologne) et Kherson, dans le sud de l’Ukraine.